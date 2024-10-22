Тела двух россиян обнаружили в отеле Ташкента. Они могли отравиться попавшим в вентиляционную систему газом

Узбекистан пообещал отправить тела погибших граждан России после экспертизы Тела погибших в гостинице в Ташкенте россиян отправят в РФ сразу после завершения судебной экспертизы, заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.
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