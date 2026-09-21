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Лидеры Китая и США запланировали обсуждение сотрудничества в сфере ИИ — NYT

Лидеры Китая и США запланировали обсуждение сотрудничества в сфере ИИ — NYT

Возможность диалога по искусственному интеллекту (ИИ) и вопросы торгового сотрудничества намерены обсудить на предстоящей встрече в Вашингтоне глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, 21 сентября сообщает газета New York Times.

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