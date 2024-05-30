В Zenless Zone Zero уже зарегистрировалось более 36 500 000 человек Чуть больше месяца н...

В Zenless Zone Zero уже зарегистрировалось более 36 500 000 человекЧуть больше месяца назад разработчики экшена Zenless Zone Zero из студии HoYoverse открыли сбор предварительных регистраций в свой новый проект, и сейчас количество ждущих релиз игры геймеров уже перевалило за 36,5 миллионов.