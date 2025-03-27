Военное решение как единственный выход «Только полным дипломатическим и военным разгромом администрации Зеленского получится защититься» Депутат Госдумы Алексей… «Полный разгром администрации Зеленского»: в Госдуме предложили радикальный ответ на атаки ВСУ .
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