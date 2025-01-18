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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик Споэльстра о возвращении Батлера: «Знаю, что вы хотите от меня услышать. Но не оправдаю ваших ожиданий»

По истечении 7-матчевого отстранения лидер «Майами» вернулся в стартовый состав в пятницу в проигранной домашней встрече с «Денвером» (113:133).

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