Харрис опережает Трампа в четырех из семи колеблющихся штатов

ВАШИНГТОН, 6 ноября, ФедералПресс. Претендующая на пост главы государства демократка Камала Харрис опережает своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа по итогам начального подсчета голосов в колеблющихся штатах Мичиган, Висконсин, Джорджия и Северная Каролина, свидетельствуют данные экзитполов.