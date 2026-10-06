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Разин проиграл войну игрокам — его отстранили! Тренеру-чемпиону не простили конфликты со звездами «Металлурга»

Разин проиграл войну игрокам — его отстранили! Тренеру-чемпиону не простили конфликты со звездами «Металлурга»

Шок дня.Относительно спокойный для тренеров сентябрь сменился в КХЛ взрывоопасным октябрем. Не успели мы переварить отставку Павла Зубова в понедельник, как вторник разродился куда более резонансным событием — еще не увольнением, но отстранением Андрея Разина от работы с «Металлургом»! И это при первом месте, на котором «сталевары» держатся в Восточной конференции.

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