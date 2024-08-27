Новая форма денег и планы по госрегулированию криптовалютного рынка: к чему приведут инициативы России Евгения КомароваВ начале августа Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который стал значимым шагом в легализации криптовалютного майнинга в стране.
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