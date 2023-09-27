Артисты из разных стран представят свои номера на фестивале «Принцесса цирка» в Саратове

В Саратове пройдет Международный фестиваль «Принцесса цирка». Фестиваль стартует 19 октября, его участниками станут артисты из России, Перу, Германии, Китая, Казахстана, Бразилии, Греции, Мексики, Монголии, Кыргызстана, Франции, Эфиопии.
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