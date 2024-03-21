Генпрокуратура сочла смерть "крабового короля" Олега Кана инсценировкой

Генеральная прокуратура Российской Федерации утверждает, что заявление о смерти известного сахалинского рыбного промышленника Олега Кана, который также известен как дальневосточный "крабовый король", является инсценировкой.
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