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Генпрокуратура сочла смерть "крабового короля" Олега Кана инсценировкой

Генпрокуратура сочла смерть "крабового короля" Олега Кана инсценировкой

Генеральная прокуратура Российской Федерации утверждает, что заявление о смерти известного сахалинского рыбного промышленника Олега Кана, который также известен как дальневосточный "крабовый король", является инсценировкой.

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