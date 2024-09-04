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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Димитров о том, что снялся на втором ТБШ подряд: «Нужно абстрагироваться и сосредоточиться на будущем. Впереди много хорошего»

Димитров о том, что снялся на втором ТБШ подряд: «Нужно абстрагироваться и сосредоточиться на будущем. Впереди много хорошего»

Болгарин снялся, уступая Фрэнсису Тиафу 3:6, 7:6, 3:6, 1:4. – У вас начались судороги или это результат изматывающего матча в воскресенье? – Мне кажется, совокупность всех факторов.

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