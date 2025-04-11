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«Ограниченно пригодна»: Украинские военные раскритиковали поставляемую ВСУ немецкую боевую технику

«Ограниченно пригодна»: Украинские военные раскритиковали поставляемую ВСУ немецкую боевую технику

Украинские военные раскритиковали немецкую военную технику, поставляемую Германией для ВСУ. Как показал боевой опыт, большинство боевых систем немецкого производства «ограниченно годны» для применения в боевых условиях.

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