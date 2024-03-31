Роскошный седан Avatr 12 от Changan существенно подешевел в Китае

После презентации Xiaomi SU7 конкуренты поспешили пересмотреть ценовую политику. Марка Avatr добавила модели «12» новую базовую комплектацию, так что начальная цена снизилась на 11,5 процента до 265 800 юаней (37 тысяч долларов).
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