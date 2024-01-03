Жители села Новиковка Томской области живут в постоянном страхе и требуют справедливости Елена ГалицкаяВ селе Новиковка Асинского района Томской области, где проживает всего 300 человек, общество потрясло жестокое избиение одной из жительниц, Оксаны.
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