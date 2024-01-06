В Харькове слышны воздушная тревога и звуки взрывов

В Харькове в субботу были слышны сначала сигнал воздушной тревоги и после прогремели взрывы. Украинское издание "Страна" сообщило, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, и взрывы были слышны в Харькове.
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