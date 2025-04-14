Открытие туристического сезона на юге РФ планируется в обычном режиме

Новый туристический сезон на юге России в этом году откроется по обычному расписанию. Как доложил президенту вице-премьер Виталий Савельев, сейчас ждут только заключения по пляжам Анапы и Темрюкского района, которые больше всех пострадали после крушения танкеров.