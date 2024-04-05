Новые правила экспортного контроля США не повлияли на возможность поставок в Китай видеокарт GeForce RTX 4090DНакануне вступили в силу новые правила экспортного контроля США, которые уточняют возникшие ещё в октябре прошлого года ограничения на поставку в Китай отдельных вычислительных средств.
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