Новые правила экспортного контроля США не повлияли на возможность поставок в Китай видеокарт GeForce RTX 4090DНакануне вступили в силу новые правила экспортного контроля США, которые уточняют возникшие ещё в октябре прошлого года ограничения на поставку в Китай отдельных вычислительных средств.