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KurskTV.Ru

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В Курске судят мужчину за жестокое обращение с детьми и угрозы жене

<p>42-летний житель Курска предстанет перед судом по обвинению в истязании детей, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, соединённом с жестоким обращением.

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