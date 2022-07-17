Не благодаря, а вопреки. Как у наших снайперов появляется что-то, кроме СВД

В мае я написал статью про винтовки калибра 0.338 Lapua Magnum, под которой комментаторы сообщили о невероятной сложности попасть на 1 000 метров из современного оружия, об отсутствии необходимости в очередном калибре, о сложности подобных оружейных комплексов и т.