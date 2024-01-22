Песков прокомментировал обещание Трампа закончить конфликт на Украине

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обещание бывшего лидера США Дональда Трампа в случае его победы на выборах 2024 года урегулировать конфликт на Украине.
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