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Северная Корея провела испытания стратегической крылатой ракеты «Пульхвасар-3-31»

Северная Корея провела испытания стратегической крылатой ракеты «Пульхвасар-3-31»

В КНДР состоялся испытательный пуск ракетного вооружения нового типа. Северная Корея впервые провела испытания стратегической крылатой ракеты «Пульхвасар-3-31».

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