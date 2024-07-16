В Кольчугино общественный транспорт пропал с маршрутов

Во Владимирской области требуют восстановить бесперебойную работу общественного транспорта. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что во Владимирской области проводят аукцион на организацию пассажирских перевозок по маршруту Костерево - Труд.
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