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Калужские новости

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Калуга празднует 655-летие спортивными и гастрономическими мероприятиями

Калуга празднует 655-летие спортивными и гастрономическими мероприятиями

Этногастрономическая ярмарка, космический марафон, хоровой собор и Workout-фестиваль — в Калуге 30 августа пройдут мероприятия, посвящённые 655-летию города.

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