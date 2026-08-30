Калуга празднует 655-летие спортивными и гастрономическими мероприятиями

Этногастрономическая ярмарка, космический марафон, хоровой собор и Workout-фестиваль — в Калуге 30 августа пройдут мероприятия, посвящённые 655-летию города.
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