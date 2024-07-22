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Царьград

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"Не на ту сцену вышла": в соцсетях обсуждают неадекватное поведение Глюкозы в Красноярске

"Не на ту сцену вышла": в соцсетях обсуждают неадекватное поведение Глюкозы в Красноярске

Красноярцы шокированы выступлением Натальи Ионовой, которая более чем странно вела себя на концерте в День Металлурга.

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