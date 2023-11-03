Из юристов в артисты. Необычный театр работает в Алматы

Музыкально-драматический театр «Сцена» ставит уникальные творческие эксперименты. Режиссер Наталья Лукьянова в рекордно короткие сроки превращает в настоящих звезд исполнительского мастерства представителей профессий, бесконечно далеких от искусства.
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