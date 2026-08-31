Иран восстановил ракетное производство после авиаударов США

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS Власти Ирана оперативно восстановили ракетные производства страны после авиаударов.
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