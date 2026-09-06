БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рыдай, «Тойота»! Три миллиона русских автомобилей завоюют весь мир — но не завтра

Рыдай, «Тойота»! Три миллиона русских автомобилей завоюют весь мир — но не завтра

«Стратегию развития автопрома до 2035 года» даже фантастикой назвать стыдно Иван Рыбин Фото: Егор Алеев/ТАСС В России будут выпускать около 3 млн легковушек в год плюс ещё массу всяких транспортных средств.

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