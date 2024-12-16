«Все будут бороться с таргетом»

Экономист и частный инвестор Дмитрий Адамидов — о сложностях с перестройкой денежно-кредитной политики, о том, почему инфляционное таргетирование захватило мир, и о том, можно ли спастись от инфляции и девальвацииОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Экономист, частный инвестор и автор телеграм-канала Angry_bonds Дмитрий Адамидовчитайте на monocle.
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