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Российские военнослужащие доставили еще более 20 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили еще более 20 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область

Доставленные строительные материалы будут использованы для восстановления Вознесенского собора, пострадавшего в результате артиллерийских обстрелов ВСУ.

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