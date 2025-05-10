Обстановка на море сейчас 🌊 пришли семьей на пикник 🧺 На улице +18, днем до +20 ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.
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Обстановка на море сейчас 🌊 пришли семьей на пикник 🧺 На улице +18, днем до +20 ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.