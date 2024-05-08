Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

виктор климахин

Убивать тех у кого работают кто сдает жилье берет взятки и дает им открывать торговые точки и встречают с распростертыми руками не взирая должности занимаемые олигархов с министром труда чиновников Не будет для них работы и доброжелателей будут побиты как овцы на мясо комбинате ТОЛЬКО МИГРАНТОВ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ УБИВАТЬ КАК СОБАК И ШАКАЛОВ