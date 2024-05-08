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Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko На днях МИД Киргизии порекомендовал «согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию».

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Комментарии
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виктор климахин
Убивать   тех   у  кого  работают   кто   сдает   жилье   берет   взятки    и   дает   им   открывать    торговые  точки  и  встречают   с  распростертыми   руками   не  взирая   должности   занимаемые    олигархов   с  министром  труда   чиновников  Не  будет   для  них   работы    и   доброжелателей    будут   побиты  как   овцы   на  мясо  комбинате    ТОЛЬКО   МИГРАНТОВ  ЧЕРНОЖОПЫХ   ЧУРОК   ШАКАЛОВ   БАСМАЧЕЙ   УБИВАТЬ   КАК   СОБАК  И   ШАКАЛОВ
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