© AP Photo / Alexander Zemlianichenko На днях МИД Киргизии порекомендовал «согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию».
Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам
Комментарии
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виктор климахин
Убивать тех у кого работают кто сдает жилье берет взятки и дает им открывать торговые точки и встречают с распростертыми руками не взирая должности занимаемые олигархов с министром труда чиновников Не будет для них работы и доброжелателей будут побиты как овцы на мясо комбинате ТОЛЬКО МИГРАНТОВ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ УБИВАТЬ КАК СОБАК И ШАКАЛОВ
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18 час.
лл
лина любимцева
К чему призываешь? МОЗГИ включай....
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16 час.
Геннадий
...закусывать надо...
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9 час.
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