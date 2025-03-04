Украина скоро может перестать бить вглубь России на фоне остановки помощи от США

Украина после прекращения предоставления военной помощи от США через некоторое время не сможет наносить удары дальнобойным оружием по России, способность ВСУ наносить удары на большие расстояния снизится.
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