Atlantico: Вавилонский Вашингтон скоро разрушится от одержимой грязной элиты США

Одержимая оргиями "элита" Америки. Пи Дидди: от Вавилонского Голливуда до Вавилонского Вашингтона © РИА Новости Валерий Левитин Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В последнее время поступает все больше откровений о "вечеринках для отморозков", которые устраивал Пи Дидди, пишет Atlantico.
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