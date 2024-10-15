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Позитив для оптимистов

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Atlantico: Вавилонский Вашингтон скоро разрушится от одержимой грязной элиты США

Atlantico: Вавилонский Вашингтон скоро разрушится от одержимой грязной элиты США

Одержимая оргиями "элита" Америки. Пи Дидди: от Вавилонского Голливуда до Вавилонского Вашингтона © РИА Новости Валерий Левитин Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В последнее время поступает все больше откровений о "вечеринках для отморозков", которые устраивал Пи Дидди, пишет Atlantico.

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