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Царьград

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Массированная атака ВСУ по гражданским: В Курске сильно повреждены дома, погибли дети

Массированная атака ВСУ по гражданским: В Курске сильно повреждены дома, погибли дети

Минувшей ночью Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Сообщается, что в результате разрушены гражданские постройки, погибло 5 человек, в том числе 3 детей.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Гореть в аду будут.
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16 час.

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