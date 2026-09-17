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Новости Тамбова

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Тамбовский молодёжный театр откроет новый сезон премьерой комедии Островского

Тамбовский молодёжный театр откроет новый сезон премьерой комедии Островского

Новый, 17-й, театральный сезон откроется в Тамбовском молодёжном театре 18 сентября премьерой комедии по пьесе Островского "На всякого мудреца довольно простоты" (12+).

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