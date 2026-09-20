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Краснодарские врачи удалили из века пациентки живого червя

Краснодарские врачи удалили из века пациентки живого червя

Живого червя удалили из века пациентки в Краснодарском крае. Об этом 19 сентября сообщили в минздраве по региону.

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