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Трамп отзывает свой мирный план по Украине. Россия тоже

Трамп отзывает свой мирный план по Украине. Россия тоже

Вчерашнее интервью бывшего и, возможно, будущего президента США Дональда Трампа самому богатому человеку в мире и владельцу социальной сети Х Илону Маску естественным образом привлекло к себе пристальное внимание российской аудитории и раскрыло некоторые моменты, связанные с позицией Трампа в отношении конфликта на Украине.

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