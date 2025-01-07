Reuters описывает последний шанс российской нефти в Индии

В прошлом году Индия обогнала Китай и стала крупнейшим в мире драйвером роста спроса на нефть. Такой рынок Москва просто не может потерять если желает и дальше успешно диверсифицировать свои экспортные потоки сырой нефти после ухода с западных направлений поставок.
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