LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в быстрой передаче оружия

Французский лидер Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время рабочей поездки в Киев отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативной передаче техники для ВСУ, пишет Los Angeles Times.