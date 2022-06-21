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LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в быстрой передаче оружия

LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в быстрой передаче оружия

Французский лидер Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время рабочей поездки в Киев отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативной передаче техники для ВСУ, пишет Los Angeles Times.

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