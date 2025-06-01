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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Ubisoft намекает на скорый показ ремейка Splinter Cell? Издатель выложил по...

Ubisoft намекает на скорый показ ремейка Splinter Cell? Издатель выложил пост с Сэмом ФишеромРазработчики из Ubisoft решили напомнить о себе: компания опубликовала изображение с Сэмом Фишером – главным героем Tom Clancy’s Splinter Cell.

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