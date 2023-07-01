Новый вирус-вымогатель угрожает владельцам Android-смартфонов

Хакеры разработали новый вирус Rasket для смартфонов на базе операционной системы Android. Владельцы гаджетов с этим троянцем подвергаются шантажу, рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.
Хакеры разработали новый вирус Rasket для смартфонов на базе операционной системы Android. Владельцы гаджетов с этим троянцем подвергаются шантажу, рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.
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