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Новый вирус-вымогатель угрожает владельцам Android-смартфонов

Хакеры разработали новый вирус Rasket для смартфонов на базе операционной системы Android. Владельцы гаджетов с этим троянцем подвергаются шантажу, рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

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