По мнению Владимира Олейника, заменой Зеленскому могут стать либо Залужный, либо Разумков5 июня Владимир Путин заявил, что как только Запад заставит Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет, от украинского лидера избавятся.