Times: Россия "оглушила" самолет министра обороны Британии у Калининграда

Самолет Королевских ВВС, на борту которого британский министр обороны Грант Шаппс возвращался из Польши, на полчаса остался в воздухе без связи и навигации, пролетая неподалеку от Калининградской области России, сообщает британское издание.
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