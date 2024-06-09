🇷🇺На Артемовском направлении в пригороде Часов Яра штурмовые подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вперед, занимая новые опорные пункты противника.
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🇷🇺На Артемовском направлении в пригороде Часов Яра штурмовые подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вперед, занимая новые опорные пункты противника.
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