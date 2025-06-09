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В США раскрыли правду об НЛО. Вот как Пентагон предал американцев

В США раскрыли правду об НЛО. Вот как Пентагон предал американцев

Небольшое военное ведомство потратило долгие месяцы на расследование теорий заговора о секретных программах НЛО в Вашингтоне и докопалось до суровой правды: минимум одну из этих теорий насаждал сам Пентагон.

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