Москвичку оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что она назвала депутата козлом. Во время собрания жильцов из-за установки шлагбаума сосед спросил, какой козёл предложил ограничить въезд во двор.
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