Последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 июня 2024 года: Как пытаются контратаковать ВСУ, почему Байден поматросил и бросил Зеленского и зачем Украину спонсируют ходячие мертвецы

Мы собрали последние новости о происходящем вокруг Украины на 14 июня 2024 Александр КОЦ ВСУ ПЫТАЮТСЯ КОНТРАТАКОВАТЬ Потрепанная, частично обескровленная армия Украины собралась с силами и пытается контатаковать российские части.
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