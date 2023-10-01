Запреты и традиции на 2 октября, в день Трофима и Зосима, направлены на поддержание крепкого здоровья и счастья ClickioПраздник Трофима и Зосима 2 октября проводят, придерживаясь традиций, обрядов и запретов.
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