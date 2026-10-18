МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно ликвидировали масштабную угрозу с воздуха, отразив скоординированную атаку украинских беспилотников на мирные российские территории.
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