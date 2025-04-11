Reuters: США нацелились на контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине

В проекте соглашения по добыче полезных ископаемых на Украине, разработанном США, содержится требование о передаче американской госкорпорации контроля над трубопроводом «Газпрома», который проходит через территорию Украины в Европу.
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